4 سيناريوهات تنتظر "داعش" بعد مقتل البغدادي

27 أكتوبر 2019 - 10:20 م

عقب ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، قائلا: "جهاز الاستخبارات العراقي هو من أدلى بمعلومة مكان زعيم التنظيم التي أدت لقتله، وبعد ذلك قامت الولايات المتحدة بتمشيط المكان المتواجد فيه، قائد هذا التنظيم المتواجد تحت سيطرة النفوذ التركي"



وأوضح "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن تفجير أبو بكر البغدادي نفسه، عندما حاولت القوات الأمريكية بالقبض عليه كان أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، معقبًا: "نهاية القاتل أن يقتل، وهذا ليس قاتل عاديًا بل قتل آلاف الأشخاص".



وأشار إلى أن زعيم تنظيم داعش لم يقتل نفسه فقط بتقجير نفسه بحزام ناسف، بل قتل أولاه وزوجاته معه، معقبًا: "نهاية سوداء لشخصية متطرفة مثل أبو بكر الغدادي الذي يتميز بتصرفات غريبة جدًا، رغم حصوله على دكتواره في علوم القرآن".

