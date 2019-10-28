» كريم عبدالعزيز: أصبت بذهول بسبب فيلم الفيل الأزرق

28 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

قال الفنان كريم عبدالعزيز إنه في ساعة حولت السوشيال ميديا فيلم الفيل الأزرق الذي حصد المركز الأول في تاريخ السينما المصرية بنجاحه وإيراداته التي قاربت 103 ملايين جنيه.



وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، أنه مهتم جداً بروايات أحمد مراد، معلقا: أنا أحب القراءة جداً وروايات مراد المفضلة لدي.

