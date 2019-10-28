حسام البدري يفجر مفاجأة بشأن كابتن المنتخب.. هذا ما قاله

حسم الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الجدل حول منح شارة الكابتن داخل صفوف الفريق، بعد إثارة ظهور تكهنات بإمكانية منحها لمحمد صلاح بغض النظر عن الأقدمية.



وقال «البدري» في تصريحات لقناة «أون سبورت»: «المدير الفني هو المسئول عن تحديد قائد الفريق، وأنا أفضل أن يكون قائد فريقي متواجد بشكل مستمر في التشكيل الأساسي، لكن قررنا أن يكون أقدم اللاعبين في كل معسكر هو القائد، وده معناه إنه مش شرط يبقى صلاح ولا فتحي، إنما حسب كل معكسر، لأني ممكن أضم لاعب دلوقتي للمعكسر ومايكونش موجود في معسكر تاني».

