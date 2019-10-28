» الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

28 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين سيكون معتدل ممتع على كافة انحاء الجمهورية، ولا يوجد مشكلات عدا الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر، وستستمر من الفجر إلى الساعة 10 صباحًا على مداخل ومخارج القاهرة، والطرق الزراعية، فضلًا عن الطرق القريبة من المسطحات المائية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن الشبورة ستمتد على السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة والطرق المؤدية لشمال الصعيد.

