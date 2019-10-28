خبر صادم لجماهير الأهلي بشأن "فايلر"

28 أكتوبر 2019 - 05:48 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن وصول عدد من العروض البلجيكية لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي .



وقال "زكي" في برنامجه: "الناس في بلجيكا مازالت متذكرة الفترة الرائعة التي قضاها فايلر مع أندرلخت البلجيكي وبالتالي بدأت عدد من الأندية الكبرى هناك طرح اسمه لتدريبها".



وأضاف: "النادي الأهلي أغلق الباب تماما أمام رحيل فايلر لكن الخبر المطمئن للجماهير أن فايلر متمسك بالأهلي ولن يرحل إلا بعد دخول التاريخ مع الأهلي بالحصول على دوري أبطال أفريقيا".



