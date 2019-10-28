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زوجة البغدادي: لهذه الأسباب هربت منه بعد 3 أشهر زواج

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أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

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كشفت سجى الدليمي - الزوجة السابقة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي - أسباب هروبها منه منذ سنوات وعدم قدرتها على الحياة معه.

وقالت "سجى" في لقاء مع صحيفة "إكسبرسن" السويدية: "لي ابنة واحدة من البغدادي تُدعى هاجر .. حين التقيت كان رب أسرة عادي جدًا يحب تربية الأطفال .. وعشت مع زوجته الأولى وأبنائه ولم أحب تلك الحياة على الإطلاق".

وأضافت: "لم أستطع التحاور مع البغدادي حتى قبل أن يصبح زعيما لداعش ، لكن أكن أجرؤ على الحوار معه ولم أحبه أبدًا والدليل على ذلك أنني هربت من الحياة معه وحاول إعادتي أكثر من مرة".

وأردفت: "بالطبع أنا حزينة فأصعب شيء على المرأة اكتشافها أنها كانت متزوجة من زعيم أكبر منظمة إرهابية في العالم .. ويمارس القتل والدم .. ولهذه الأسباب تركته وأنا حامل بطفلتي وتحديدًا بعد 3 شهور من الزواج".

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