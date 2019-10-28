ماني طالب كلوب بالتعاقد مع بديل لـ"صلاح" .. وليفربول يستجيب

أحمد عادل شعبان
كشفت شبكة "فوكس سبورت" عن حوار عجيب دار بين ساديو ماني - نجم فريق ليفربول - و يورجن كلوب المدير الفني للفريق .
وقالت شبكة "فوكس سبورت" إن ماني ذهب لـ"كلوب" عقب تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد وخسارة نقطتين ثمينتين ، وطلب منه ضرورة التعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح ، ليعوض غيابه في حال الإصابات أو غيرها ، وبخاصة أن غيابه أدى لاهتزاز مستوى ليفربول.
وكشفت صحيفة "دون بالون" أن ليفربول استجاب للطلب ، بل وحدد بديل بالفعل وهو الجناح النيجيري صامويل تشوكويزي الذي يلعب في فيار ريال الإسباني.
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