علاقة جنسية تطيح بعضوة الكونجرس الأمريكي

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متابعات- الدويني فولي

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مجلس النواب

الكونغرس

موظف

علاقة جنسية


بعد أربعة أيام من التحقيق، قدمت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي كاتي هيل استقالتها في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع موظف بمكتبها.


وكتبت هيل على تويتر: "بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي، هذا هو أصعب شيء اضطررت إلى فعله، لكنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة إلى ناخبي ومجتمعي وبلدنا".


وبدأت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تحقيقا في ادعاءات اتهمت هيل ذات الـ32 عاما بانتهاك قواعد مجلس النواب بالانخراط في علاقة جنسية مع موظف في مكتبها منذ أربعة أيام 


وبعد التحقيق قالت اللجنة: "النائبة كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع موظف في الكونغرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب".


ونفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، بأنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن هذا السلوك "غير المقبول".

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