  • الإثنين 28 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
الأقصى

حريق بالمتحف الإسلامي بـ «الأقصى»

السيسي

"السيسي" يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات

دبي

مفاجأة.. بنك أبو ظبي التجاري ينهي أنشطته بالكويت وقطر

الاعلامية نجوي قاسم

إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء

البابا شنودة

البابا شنودة يظهر في عمل درامي..وهذا الممثل يقوم بدوره

ميتشو

الزمالك يحسم موقف "ميتشو" من الرحيل

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لـ"أدروغان"..لهذا السبب

العضو الكونجرس

علاقة جنسية تطيح بعضوة الكونجرس الأمريكي

محمود الخطيب

اجتماع عاجل لـ "الأهلي" لبحث قضايا مهمة

الدولار

لبنان يمنع خروج "الدولار "من المطار والمعابر الحدودية

بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً

الحياة السياسية

من الحدث
من الحدث

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط

#

القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط

#

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا بالبحر المتوسط

#

عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر ، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية ( حلايب ) .

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية ، كما إشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر ، بالإضافة إلى تدريب الإقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات .
تأتى هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً
» صافيناز تشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو راقص
» مفاجأة.. بنك أبو ظبي التجاري ينهي أنشطته بالكويت وقطر
» فنانة شهيرة تعتصم بـ"المايوه" في مظاهرات لبنان
» إعلامية تتعرض لموقف محرج وتبكي على الهواء
» السعودية والإمارات تشاركان في «بيزنكس 2019» للعام الثاني
» مرتضى للخطيب: بحذرك من العيال اللي بتقول إن جزمتك برقبتي
» محامي محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية في القضية
» تركي آل الشيخ يكشف عن شعاره الجديد: "هيتعور"
» أحلام: بيني وبين مصوري الخاص عشق وحب لا ينتهي
» موقف محرج لـ"لميس الحديدي" .. وكريم عبد العزيز ينقذها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه