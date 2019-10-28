المشاط تلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD

28 أكتوبر 2019 - 01:58 م

التقت الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهم جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط European Bank for Reconstruction and Development (EBRD )، والسيد خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي للبنك، والدكتور باسم قمر كبير الاقتصاديين بالبنك، ورفيق سليم اقتصادي رئيسي بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، وجاء هذا الاجتماع لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وحضر اللقاء الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب.

وتناول اللقاء مناقشة المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها في السوق المصرى والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مسئولو البنك على رغبتهم في التعاون مع الوزارة والاستثمار في تنمية وتطوير قطاع السياحة في مصر.

واستهلت الوزيرة اللقاء باستعراض محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018 لتنفيذ رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى تقرير المتابعة الأول للبرنامج الذى أصدرته الوزارة في سبتمبر 2019.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 14 عاما، لافتة إلى أن الوزارة أعلنت عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تطوير محور البنية التحتية ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

ومن ناحيتهم أشار مسئولو البنك الى إمكانية بحث سبل مشاركة البنك في تطوير بعض الفنادق المصرية، وفي هذا أشارت الوزيرة الى امكانية عقد اجتماع بين البنك والاتحاد المصري للغرف السياحية وخاصة غرفة المنشآت الفندقية لبحث التعاون فى هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع للحديث عن ملف التدريب وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الملف، ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تدريب العاملين بالقطاع يعتبر أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.

وقال مسئولو البنك أن البنك لديه مركزا للتدريب في مجال الضيافة والفندقة في الأردن، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة في هذا المجال من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة للتدريب .

وأكدوا على أن هدفهم هو المساهمة في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءته وخلق مزيد من فرص العمل، وفي هذا الشأن قالت الوزيرة أن الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وتطرق اللقاء إلى اهتمام البنك بدعم وتمكين المرأة، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن الوزارة تسعى الى زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، لافتة الى أن الوزارة قامت فى سبتمبر الماضى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمى بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" “Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator “ الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين ، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك.

كما أشارت إلى أن الوزارة أعلنت أيضا فى مايو الماضى عن تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal " فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تعتبر مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.