الليلة أول مباراة لمصارعة السيدات بالسعودية

31 أكتوبر 2019 - 01:48 م

تقام مساء اليوم، أول مباراة مصارعة نسائية على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن عرض "كراون جول" لمصارعة المحترفين بمدينة الرياض.

اتحاد المصارعة العالمة "wwe "، أعلن أن المباراة ستكون بين الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسى إيفانز.

وعلقت «إيفانز» عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «لم أعتقد أبدًا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE ، اليوم سأجل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك».

فيما قالت «ناتاليا» على حسابها بـ«إنستجرام»: «العالم سيشاهدنا فخورة جدًا بتمثيل القسم النسائي في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي».



