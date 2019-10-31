» الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة

31 أكتوبر 2019 - 02:53 م

حذر أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حدوث تقلبات جوية و تعرض البلاد لموجة أمطار جديدة قد تصل لحد السيول ".



وقال صابر في تصريحات تليفزيونية لفضائية " تن" مخاطبا المواطنين :" اللي لسه مصيف ياخد باله من نفسه الجو ممكن يقلب في أي لحظة ".



و أشار رئيس هيئة الأرصاد إلي أن يومي السبت و الأحد سيمران بسلام لكن باقي أيام الأسبوع علي الحذر جيدا ، معقبا :" لازم نتقل قبل ما نخرج".

