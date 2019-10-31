» قرار جديد من «ميتشو» بشأن نجم الزمالك

31 أكتوبر 2019 - 04:15 م

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مد فترة راحة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

جاء قرار «ميتشو» حرصا على منح اللاعب أكبر قسط من الراحة في ظل مشاركة ساسي في الكثير من المباريات مع الفريق أو المنتخب التونسي.

ويتواجد ساسي بتونس في الوقت الحالي ، حيث يقضي الاجازة بصحبة عائلته هناك.

في سياق متصل ينتظم حمدي النقاز بشكل طبيعي في معسكر الفريق الذي سينطلق اليوم الخميس ، عقب انتهاء الراحه التي حصل عليها .