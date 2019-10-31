رد قوي من "السيسي" على منتقدي افتتاحه مشروعات جديدة

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رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منتقدي افتتاحه مشاريع جديدة، بشكل صريح خلال افتتاحه مصنعين جديدين، صباح اليوم الخميس.

وقال السيسي: "إحنا هنفتتح مشروعات كتيرة على طول، واللي يزعل يتفلق"، مضيفًا : "خلال الاسبوعين تلاتة الجايين لو طلب مني كل يوم أحضر افتتاح مشروع، مفيش مشكلة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مصنعين جديدين تابعين لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة، الأول مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، والثاني فوق أكسيد الهيدروجين، في قرية أبو رواش، بمحافظة الجيزة. 

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