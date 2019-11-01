» «ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

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أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وتضم القائمة 19 لاعبًا وهم:

حراسىة المرمى: تير شتيجن- نيتو.

خط الدفاع: كليمون لينجليت- جيرارد بيكيه- نيلسون سيميدو- توديبو- جوردي ألبا- سيرجي روبرتو- جونيور فيربو.

خطالوسط: فرينكي دي يونج- سريجيو بوسكيتس- أرثر ميلو- أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: لويس سواريز- ليونيل ميسي- بيريز- أنسو فاتي- أنطوان جريزمان. 


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