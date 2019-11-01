  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

العراق

العراق يشهد المظاهرات الأكبر منذ الإطاحة بـ"صدام"

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

بن سلمان

«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

أمير الكويت

احتفال رائع بأمير الكويت داخل المسجد النبوي

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

الأزهر الشريف: هذا هو "الزبير بن العوام" رضي الله عنه

آخر الأخبار

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أخبار متعلقة
#

خفايا صلح الحديبية

#

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

#

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

#

المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

الأزهر الشريف

الأزهر

الزبير بن العوام

صحابة الرسول

نشر الحساب الرسمي للأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا للتعريف بالصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، ضمن سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجاء المنشور كما يلي:

"الزبير بن العوام" (1)

حواريّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى بعد مقتل عُمر.

إنه: الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو عبد الله.

مولده: ولد رضي الله عنه سنة 28 قبل الهجرة، وقد أسلم بمكة قديمًا على يد الصِّدِّيق، وكان عمره وقتئذٍ خمس عشرة سنة، وعذّبه قومه لإسلامه، فقد كان عمّه يعلقه في حصير، ويدخِّن عليه بالنار ليرجع إلى الكفر، فيقول: لا أكفر أبدًا.

هجرة الزبير بن العوام: كان من المهاجرين إلى الحبشة، ، وهاجر إلى المدينة مع زوجه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، فولدت له أول مولود للمسلمين في المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم مصعب رضي الله عنه.

مناقبه:

- كان أول من سلَّ سيفًا في سبيل الله؛ فعن عروة وابن المسيب قالا: أول رجل سلَّ سيفه في الله الزبير، وذلك أن الشيطان نفخ نفخة، فقال: أُخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل الزبير رضي الله عنه يشق الناس بسيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة.

- حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ».رواه الشيخان

- نزلت بسيماه الملائكة؛ فعن عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيماء الزبير. رواه الحاكم

أخلاقه: كان رضي الله عنه متوكلا على الله، وحين كان يجود بروحه أوصى ولده عبد الله رضي الله عنه بقضاء ديونه قائلاً:«إذا أعجزك دين، فاستعن بمولاي». فسأله عبد الله رضي الله عنه: «أي مولى تعني؟». فأجابه: «الله، نعم المولى ونعم النصير».

يقول عبد الله رضي الله عنه فيما بعد: فوالله ما وقعت في كربةٍ من دَيْنِهِ إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضِ دينه. فيقضيه. الطبقات الكبرى:(3/ 108)

فرضي الله عنه وأرضاه

#أصحاب_الرسول".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أبرز نتائج اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية بالمنيا
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» الأزهر الشريف: هذا هو "الزبير بن العوام" رضي الله عنه
» «ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي
» مواجهات بين الجيش ومحتجين فى لبنان
» الدوري الإماراتي.. الوحدة يتغلب على الظفرة بثلاثية
» ألفاظ خارجة وتهديد.. ماذا حدث بكلية «التجارة» جامعة طنطا؟
» مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة
» بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر
» «بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه