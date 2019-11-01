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بالصور.. أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا

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المنتخب الأولمبي

المصريون

امم افريقيا

شوقى غريب

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أرقام قمصان لاعبي الفراعنة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًأ.

و تنطلق الجمعة المقبلة منافسات البطولة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ويرتدي رمضان صبحي القميص رقم 10 في صفوف ننتخب مصر وطاهر طاهر القميص رقم 9 و مصطفي محمد للقميص رقم 11.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمي: عمر رضوان - عمر صلاح - محمد صبحي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمود مرعي - محمود الجزار - أحمد رمضان (بيكهام) - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح - كريم العراقي

خط الوسط: أكرم توفيق - غنام محمد - عمار حمدي - ناصر ماهر

خط الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - إمام عاشور - عبدالرحمن مجدي - مصطفي محمد - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان.


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