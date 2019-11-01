بالصور.. أرقام قمصان لاعبي المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا

أمير سعد
أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أرقام قمصان لاعبي الفراعنة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًأ.
و تنطلق الجمعة المقبلة منافسات البطولة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.
ويرتدي رمضان صبحي القميص رقم 10 في صفوف ننتخب مصر وطاهر طاهر القميص رقم 9 و مصطفي محمد للقميص رقم 11.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:
حراسة المرمي: عمر رضوان - عمر صلاح - محمد صبحي
خط الدفاع: أسامة جلال - محمود مرعي - محمود الجزار - أحمد رمضان (بيكهام) - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح - كريم العراقي
خط الوسط: أكرم توفيق - غنام محمد - عمار حمدي - ناصر ماهر
خط الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - إمام عاشور - عبدالرحمن مجدي - مصطفي محمد - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان.
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