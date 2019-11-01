  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

العراق

العراق يشهد المظاهرات الأكبر منذ الإطاحة بـ"صدام"

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

بن سلمان

«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

أمير الكويت

احتفال رائع بأمير الكويت داخل المسجد النبوي

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

«لامبارد»: مباراة واتفورد صعبة.. وهدفنا المربع الذهبي

الرياضة

لامبارد
لامبارد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدرب تونس: جاهزون للسنغال وسننافس على لقب أمم إفريقيا

#

تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتتأهل لنصف النهائي القاري

#

«ذئاب الجبل» يواصل تدريباته استعدادًا للأهلي

#

هذا ما قاله جروس عن تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

تشيلسي

المصريون

واتفورد

لامبارد

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مخاوفه من الاستهانة بفريق واتفورد، قبل المباراة التى تجمع الفريقين غدًا السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال «لامبارد» خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بدون شك سلسلة الانتصارات تكون أكثر خطورة مع مرور الوقت بسبب المبالغة في الثقة، نعلم أن واتفورد مثل العام الماضي تقريبا وعلينا أن لا نستهين بهم".

وأضاف: "نحن نود الفوز بجميع المباريات، على الورق واتفورد متذيل الترتيب لكنهم فريق جيد جدا، الشىء الرائع فى سلسلة انتصاراتنا إننا تمكنا من التعامل مع اكثر من فريق مختلف، تحديات مختلفة، أن كنت تريد التوب 4 عليك ان تحظى بالاستمرارية".

وعن الخروج من كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد: "إنها مسابقة مختلفة وعلينا المضي، أجرينا 6 تغييرات ولعبنا ضد تشكيلة قوية من طرف يونايتد، الشوط الأول لم يكن مرضيا لكن كنا أفضل بالثانى بدون ركلة راشفورد، عليك أن تكون حاسما".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن ليستر صاحب المركز الثالث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أبرز نتائج اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية بالمنيا
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع
» الأزهر الشريف: هذا هو "الزبير بن العوام" رضي الله عنه
» «ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي
» مواجهات بين الجيش ومحتجين فى لبنان
» الدوري الإماراتي.. الوحدة يتغلب على الظفرة بثلاثية
» ألفاظ خارجة وتهديد.. ماذا حدث بكلية «التجارة» جامعة طنطا؟
» مفاجأة جديدة بشأن عودة «نيمار» إلى برشلونة
» بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر
» «بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه