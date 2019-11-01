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"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

نجلة شريف منير تعتذر عن إساءتها للشعراوي

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شريف منير وابنته
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أحمد سالم

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الشعراوى

شريف منير

نجلة شريف منير

انا وبنتي

اعتذرت ابنة الفنان شريف منير، عن وصفها للإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

وقالت عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".

وتابعت: "أنا بعتذر جدًا جدًا عشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم علي طبيعتي زي أول يوم قررت إني اظهر على السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".

وتعرضت نجلة الفنان شريف منير، لهجوم شديد من قبل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما هاجمت الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوي، حيث وصفته بـ"المتطرف"، على حد قولها.


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