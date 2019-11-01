» أبرز نتائج اللقاء الجماهيري للتوعية الأسرية بالمنيا

في السابع والعشرين من أكتوبر وعلى? مدى? خمسةِ أيامٍ، وبرعاية كريمةٍ من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، انطلقت فعالياتُ اللقاء الجماهيري الثاني لبرنامج التوعية الأسرية، الذي يهدف إلى? تغطية جميع محافظات مصر، بمحافظة المنيا في محطته الثانية بعد محافظة الإسماعيلية تحت عنوان:(الأسرة المصرية .. ثقافة - تنشئة – بناء(.

وقد بدأت أولى? الفعاليات بلقاء جماهيري حضره السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والذي أبدى? حفاوة وتَرحابًا بالغَيْنِ بعلماء الأزهر الشريف المشاركين في البرنامج، وكان على? رأس المحاضرين فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذيُّ لمركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، والذي ألقى? الكلمة الافتتاحية للقاء، وقد أدار اللقاء فضيلة الدكتور حسن خليل مدير الشئون التعليمية بالأزهر .

وحضر اللقاءَ الدكتور أحمد طِلب رئيس المنطقة الأزهرية لمحافظة المنيا، والدكتور بليغ حمدي نائبًا عن رئيس جامعة المنيا، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ونيافة القمص إفرايم عدلي، وممثلون عن الكنائس المصرية، والعديدُ من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيفٌ من أساتذة الجامعة، والشخصيات العامة.

وفي ثاني أيام اللقاء انطلق علماءُ الأزهر الشريف وأعضاءُ مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية المشاركون في اللقاء إلى? ربوع محافظة المنيا في قوافلَ دعويةٍ وتوعويةٍ خلالَ اليوم على? فترتين صباحية ومسائية؛ للتعريفِ بأهمية استقرار الأسرة في بناء المجتمع الآمن الذي يقوم على? أُسس راسخة لتحقيق سلامة الوطن من كلِّ ما يُكدِّر صفوه وأمنه.

ففي الفترةِ الصباحيَّة في اليوم الثاني حاضر الدكتور أسامة الحديدي في الندوة التي أقيمت بدار مناسبات مسجد الفولي بالتعاون مع السيد الدكتور أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة؛ وقد تناول الحديدي في حديثه معنى? الأسرة،

وأسسَ وكيفيةَ بناءِ الأسرة، والجوانبَ الاجتماعية والنفسية والشرعية التي تُسَاعد على? استقرار الأسرة المصرية، ومهارات التواصل الأسري، وشهدت الندوةُ حضورًا كثيفًا،

وطالَب الحضورُ في آخر اللقاء بتكثيف مثلِ هذه اللقاءات التي تخدم هذا الجانب.

وتواصلت اللقاءات من خلال زيارة العديد من المواقع التي بها تجمُّعاتٌ جماهيرية وشبابية.

ففي الفترة الصباحية كانت اللقاءاتُ في قطاع الأمن المركزي، ومستشفى? الصدر والحميات، ومديرية التضامن.

وفي الفترة المسائية في مراكز شباب المدينة، وأبو طاقية، والبرجاية، وتلة، وماقوسة، ومساجد كامل عطية، والمهدان، والإصلاح الزراعي، والكبير، والمدينة المنورة.

وقد كان للتعاون الطّيّب من قِبَلِ المسئولين بالمحافظة والقائمين على? تنظيم هذه اللقاءات الأثرُ العظيمُ في نجاحها، وإظهارها بصورة تليق بعلماء الأزهر الشريف، ورسالته الدعوية، وجهوده في استقرار الأسرة المصرية وضمان سلام المجتمع.

وفي ثالث أيام اللقاء استقبل سيادة العقيد وفقي حسن المستشار العسكري لمحافظة المنيا أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، ورئيس منطقة المنيا الأزهرية،

ثم عقدت ندوة بجامعة المنيا، تلتها ورشةُ عملٍ مع طلاب الجامعة للإجابة عن أسئلتهم حولَ مختلف الأمور الدينية.

كما نُظمت ندوةٌ في كليةِ الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الأزهر الشريف حضرها الأستاذ الدكتور داود لطفي حافظ عميد الكلية، والأستاذ الدكتور عمر عبد المعبود العميد السابق، وشهدت الندوة إقبالًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس

بالكلية وطلاب الجامعة.

وفي الفترة المسائية قام أعضاءُ المركز بزيارة بعض المؤسسات والكنائس بالمحافظة، وساد هذه اللقاءاتِ جَوٌّ من الحفاوة والتَرحاب بعلماء الأزهر الشريف، وإشادةٌ بالغةٌ بجهودهم في ما يخدم استقرارَ الأسرة المصرية، وتجنب مخاطر التفكك الأسري.

ثم تتابعت اللقاءاتُ والزياراتُ لليوم الرابع، وانطلقت قوافلُ في معاهد فتيات المنيا الإعدادي الثانوي، وفتيات سمالوط، والفكرية، ومعهد الرواد الأزهري الخاص، وعقدت ندواتٌ وورشُ عملٍ في مدارس الشهيد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين، والشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، والفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين، والفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بنات، والفاروق للتعليم الأساسي، والحديثة بنات، والمتقدمة الصناعية بنين.

ولاقت هذه اللقاءاتُ تَرحابًا وحضورًا جماهيريًّا كثيفًا، وتفاعلًا ملحوظًا من الطلبة والطالبات.

وكانت المحاور التالية هي أهم ما تناولتها كل هذه اللقاءاتُ والندواتُ وورشُ العمل:

- فوائد التوعية الأسرية في المرحلة قبل الجامعية.

-التأكيد على ضرورة التمسك بالمباديء والقيم والأخلاق

- هدي النبي ? في بيته.

- تصحيح بعض الشبهات المثارة حول المرأة.

- أهمية العلم في سعادة الأسرة واستقرارها.

- آداب طلاب العلم، وكيفيه تعامل الطلاب مع بعضهم البعض.

- أهم الأسس التي تبنى? عليها الأسر.

- خطورة التنمر.

- ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- معيار الاختيار في الزواج.

- أهمية كل فرد في الأسرة.

- أسس بناء الأسرة السعيدة.

- كيفية تعديل سلوك الأفراد لبناء المجتمع.

- التعريف بوظائف الأسرة ومقوماتها.

- الخلق القويم وسمات الشخصية السوية فى الأسرة.

- التأثير الأسري على? التحصيل العلمي.

- التعريف بالمركز وأقسامه، ووحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية.

- الإجابة عن أسئلة كثيرة أهمها:

(حكم الأغاني والموسيقى، كيفية قضاء الصلاة الفائتة، كيفية الخشوع في الصلاة، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كيف يرتقي الطالب بنفسه علميًّا وأخلاقيًّا).

ونظرًا لما لاقته قافلةُ الأزهرِ الشريف من حفاوة وتَرحابٍ بالغَيْن من شعب المنيا المضيافِ، قام علماءُ وأعضاءُ القافلة في آخر أيام البرنامج بعدة زيارات ميدانية متفرقة، ونزلوا إلى? الشوارع يجيبون عن أسئلة الناس في كل الأمور الدينية.

وفي ختام الفعاليات

أصدر مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى? الإلكترونية بالتعاون مع محافظة المنيا عددًا من التوصياتِ الخاصةَ بفعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 وهى كالتالي:

1- تفعيل برنامج التوعية الأسرية بمحافظة المنيا بصفة مستمرة في جميع الجهات الحكومية:

)التربية والتعليم - التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - الشباب والرياضة - الوحدات المحلية - الشرطة... وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية ، وينفذ هذا بواقع ندوة تثقيفية مرةً كل شهر.

2- تحديد يوم لمحافظة المنيا يُعرف باسم: (يوم الأسرة) تحت رعاية معالي محافظ المنيا.

3- عقد دورات تدريبية للمقبلين على? الزواج؛ لتأهيلهم لبناء أسرة مستقرة.

وكانت الماجأة بأنه تم الاتفاق مع الكنيسة الإنجيلية الثانية على? ما يلي:

1- تكوين لجنة من الأزهر والمؤسسات المعنية والكنيسة تكون مهمتها وضع خطة عمل مشترك، وتفعيل هذه الخطة للمراحل الآتية:

(مرحلة التعليم قبل الجامعي - مرحلة التعليم الجامعي - مرحلة تأهيل المقبلين على? الزواج والمتزوجين).

2- تُنَفَّذ هذه الخطة من خلال تقديم المحتوى? العلمي فى الندوات والدورات المشتركة بين الأزهر الشريف والكنيسة وباقي المؤسسات.

3- الاتفاق على? أن تكون محافظة المنيا نموذجًا لتفعيل هذا التعاون كمرحلة أولى?.

4- تقدم اللجنة تقريرًا عن ما تم إنجازه من خلال هذا التعاون، وعرضه في مؤتمر الشباب الذي يُعقد برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

5- أن تتعاون المؤسساتُ والهيئاتُ على? تيسير مهمة هذا البرنامج؛ وذلك من أجل الحفاظ على? وطننا الحبيب الذي نحيا فيه ونحيا به.

6- يوصي البرنامجُ بضرورة تضافر الجهود حول تعزيز قيم المواطنة، والتسامح، والسلام، وحب الأوطان، وترابط جميع أفراد المجتمع.