ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في ختام اليوم.

البداية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ سعر صرف الدولار به 16.12 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل سعر العملة الأمريكية 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

في بنك مصر، بلغ سعر العملة الخضراء 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.


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