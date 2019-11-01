إطلاق صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية

01 نوفمبر 2019 - 10:50 م

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن صافرات الإنذار، أطلقت في تجمعات سكنية، محاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق رشقات من القذائف باتجاهها.



وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت: " إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مدينة سديروت، و(نظام التصدي للصواريخ) القبة الحديدية تحاول الاعتراض".