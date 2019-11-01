  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:31 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

آل الشيخ يحرج أحمد عفيفي: هزور الخطيب عشان تزعل أكتر

الموبايل

استشاري أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن تطبيقات الموبايل

الطقس في مصر

الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن فصول السنة الأربعة

مؤمن زكريا

التفاصيل الكاملة للقاء مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بشدة بسبب هذا الأمر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

بومبيو يحث الحكومة العراقية على هذا الأمر الهام

عرب وعالم

بومبيو وزير خارجية أمريكا
بومبيو وزير خارجية أمريكا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على هذا الأمر

#

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

#

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

#

فنانة شهيرة: «خالد يوسف» ظلمني.. وأجبرني على هذا الأمر

حث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين العراقيين.
واعتبر بومبيو، أن التحقيق الحكومي في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات يفتقر إلى المصداقية.
جاء ذلك في تصريح صحفي وزعته السفارة الأمريكية في بغداد على وسائل الإعلام، ووصل الأناضول نسخة منه.
وقال بومبيو، "تُرحب الولايات المتحدة بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراقي".
وأضاف أنه "ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب، الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته".
وأشار بومبيو، إلى أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ودعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف".
وتابع "افتقر التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى المصداقية الكافية، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين".
ولفت إلى أنه "مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير". معتبراً بأن "حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي".


وختم حديثه بالقول، "الحكومة الأمريكية تواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب وأمن البلاد واستقراره وسيادته".


ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.


وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.


وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.


ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» لقاء مثير بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة الحرة
» الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 قذائف صاروخية من غزة
» «بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»
» دعوى قضائية لاستعادة "داعشيات" مع أطفالهن من سوريا
» مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة
» الخارجية الأمريكية: إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم
» الجيش الإسرئيلي يُصيب 144 فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» لبنان.. حكم بالإعدام بحق مغتصب وقاتل دبلوماسية بريطانية
» «لامبارد»: مباراة واتفورد صعبة.. وهدفنا المربع الذهبي
» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:16 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه