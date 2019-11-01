  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:31 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

آل الشيخ يحرج أحمد عفيفي: هزور الخطيب عشان تزعل أكتر

الموبايل

استشاري أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن تطبيقات الموبايل

الطقس في مصر

الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن فصول السنة الأربعة

مؤمن زكريا

التفاصيل الكاملة للقاء مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بشدة بسبب هذا الأمر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

السعودية

الديوان الملكي ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية

السيسي

بالفيديو.. مفكر بارز: وعي "السيسي" أنقذ الكرة الأرضية

كلوب

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

أرشيفية

مفاجأة وراء قنبلة داخل مسجد بالكويت

بسبب تلوث الهواء.. "طوارئ صحية" وإغلاق للمدارس بنيودلهي

عرب وعالم

الهند
الهند

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تبكي على الهواء بسبب ابنها

#

بسبب متصلة.. "المغامسي" ينهار على الهواء

#

فنانة شهيرة تعترف بتعرضها لوعكة صحية وتطلب دعاء جمهورها

أعلنت لجنة خبراء في العاصمة الهندية نيودلهي حالة طوارئ صحية، الجمعة، جراء تلوث الهواء الذي يخنق المدينة، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
وذكرت قناة " إن دي تي في" الهندية أن "اللجنة المعينة من قبل المحكمة العليا حظرت أيضاً أعمال الإنشاء بشكل مؤقت في نيودلهي للسيطرة على الغبار المنتشر في الهواء".
ومطلع نوفمبر، بلغ تلوث الهواء ذروته بشكل عام نتيجة مزيج من الضباب الدخاني الناتج عن الألعاب النارية، خلال احتفال هندوسي والدخان الناتج عن حرق مخلفات الحقول الزراعية في الولايات المجاورة، بحسب المصدر نفسه.
وبلغت نسبة الجزيئات الملوثة على مؤشر جودة الهواء في السفارة الأمريكية في نيودلهي 9 أضعاف النسب التي توصي بها منظمة الصحة العالمية الجمعة.
وعند بلوغ المؤشر هذه النسب، ينصح السكان بتجنب أي ممارسة نشاط خارج المنازل بسبب المخاطر الصحية.
وأعلن رئيس حكومة ولاية نيودلهي أرفيند كيجريوال بالفعل خطة لحظر حركة السيارات الخاصة في العاصمة لمدة أسبوعين تقريبا اعتبارا من الاثنين المقبل.
ولن يسمح للسيارات الخاصة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بالتحرك في نيودلهي إلا في أيام تبادلية ابتداء من الرابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر، تبعا لأرقام لوحات السيارات الفردية والزوجية.
كما وزع كيجريوال الجمعة أقنعة وجه مجانية على مجموعات من الأطفال في العاصمة الهندية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» لقاء مثير بين عمرو أديب وأسطورة المصارعة الحرة
» الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 قذائف صاروخية من غزة
» «بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»
» دعوى قضائية لاستعادة "داعشيات" مع أطفالهن من سوريا
» مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة
» الخارجية الأمريكية: إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم
» الجيش الإسرئيلي يُصيب 144 فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» لبنان.. حكم بالإعدام بحق مغتصب وقاتل دبلوماسية بريطانية
» «لامبارد»: مباراة واتفورد صعبة.. وهدفنا المربع الذهبي
» "الأزهر للفتوى" يكشف حكم شراء حلوى المولد
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في ختام الأسبوع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:16 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه