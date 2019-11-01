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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 قذائف صاروخية من غزة

عرب وعالم

إسرائيل تشتكي لمصر من صواريخ «القسام» بغزة
إسرائيل تشتكي لمصر من صواريخ «القسام» بغزة

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 10 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحا أن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها.
وقال الجيش، في تصريح أصدره: " تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض 8 منها، من قبل منظومة القبة الحديدية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من القطاع، دون وقوع إصابات.
وذكر الموقع أيضا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات عبر الهاتف، مع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي وقيادات عسكرية وأمنية لبحث سبل الرد، على الصواريخ.
من جانبها، قالت قناة كان "رسمية" إن سيدة إسرائيلية تبلغ من العمر 65 عامًا، أصيبت بجروح طفيفة، إثر إطلاق الصواريخ، دون مزيد من التفاصيل.
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. -

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