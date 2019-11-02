التفاصيل الكاملة للقاء مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تلقى اتصالا مفاجئا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، يطالبه بالحضور إلى السعودية حتى يتكفل بعلاجه.

وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تركي آل الشيخ أبلغ مؤمن زكريا أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتلقى العلاج هناك، وأبلغه مؤمن أنه سيسافر إلى مصر من أجل تجهيز نفسه لرحلة العلاج والحصول على الفيزا الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.