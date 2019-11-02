» "ومن الحب ما قتل".. سيدة تلقي حتفها بسبب حبها للثعابين

02 نوفمبر 2019 - 12:43 م

صدقت المقولة "ومن الحب ما قتل" والتي للأسف راحت ضحيتها "لورا هورست" 36 عامًا من ولاية إنديانا الأمريكية، بسبب حبها للثعابين، ووجدت مقتولة خنقًا وثعبان ملتف حول عنقها.

وقالت شرطة الولاية إنها عثرت على السيدة فاقدة الوعي والثعبان ملتف حولها، على أرضية منزلها الممتلئة بالثعابين، في مدينة أكسفورد بشمال إنديانا، وفشل الإسعاف في إنقاذها.

يذكر أن المنزل يحتوي علي حوالي 140 ثعبانًا وحوالي 20 منها مملوكة لهورست، وكانت قد جددت المنزل ليستضيف مجموعة جديدة من الثعابين.