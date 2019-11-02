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"الموتزاريلا" يحبها الأطفال.. فما فائدتها

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جبنة الموتزاريلا
جبنة الموتزاريلا

متابعات - أمينة عبد العال

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ايطاليا

البيتزا

" الموتزاريلا"

يقبل الأطفال على تناول الأطعمة المزينة بالجبنة "الموتزاريلا" دون غيرها، خاصة مع البيتزا والمكرونة البشاميل والبرجر وغيرها، فهل لها فائدة للأطفال.

تتميز "الموتزاريلا" بسرعة وسهولة في مختلف الأطباق، وتعود أصولها إلى إيطاليا، ويتم تصنيعها من خلال اللف ثم القطع، وهذا هو أصل تسميتها، وكان يتم تصنيعها من لبن الجاموس إلا أنه لآن يتم تصنيعها من لبن حليب البقر، وتمتاز بأنها وجبة خفيفة ذات سعرات حرارية قليلة وتحتوي علي بروتينات تساعد على الإحساس بالشبع، ويحتوي كل 250 جرامًا منها على 18% من كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسم الإنسان وكذلك تحتوى على الفسفور وهو معدن يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم.

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