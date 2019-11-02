ترامب يتراجع عن سحب قواته من سوريا.. ويؤكد: «أنا أحب النفط»

02 نوفمبر 2019 - 02:16 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في عودة الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا إلى ديارهم، موضحًا أن قواته قامت بتأمين حقول النفط.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "ليراقب الحدود السورية التركية غيرنا، لقد قمنا بتأمين حقول النفط، فأنا أحب النفط.. ونحن نتعاون مع الأكراد كما نعمل مع تركيا، وكذلك العديد من الدول الأخرى".

وكان ترامب، أعلن بدء سحب قواته من شمال سوريا، إلا أنه تراجع مؤخرا وأعلن أنه سيبقي جزءا من قواته لحماية حقول النفطمن سيطرة تنظيم داعش.