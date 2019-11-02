الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

02 نوفمبر 2019 - 03:35 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكيًا عاجلًا اليوم السبت، وذلك لمنع الجهات الحكومية من إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية، ما لم يكن هناك سند نظامي.

وشدد الأمر الملكي حسب صحف محلية، على ضرورة إجراء الجهات الحكومية مراجعة للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصية بعدم إلزام القطاع الخاص بالختم الرسمي.

جاء ذلك بعد توصية من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على اقتراح تقدم به وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بهذا الصدد؛ بهدف تحسين أداء الأعمال في القطاع.