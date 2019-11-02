أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

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مبايعة ولاية سيناء

حسم فرع تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة شمال سيناء، أمر مبايعة خليفة زعيمه السابق أبو بكر البغدادي.

وبحسب وكالة "رويترز" بأن الفرع المعروف باسم "ولاية سيناء" قد بايع الزعيم الجديد للتنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

جاء هذا عبر حساب التنظيم الإرهابي على تيليجرام، حيث نشر صورا لمجموعة من المقاتلين الذين قالوا إنهم يبايعون أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات بلاده الخاصة فجر الأحد 27 أكتوبر بسوريا.


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