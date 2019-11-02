ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

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صرف الدولار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا، وجاء هذا مقارنة بأسعار أول أمس الخميس.

البداية كانت مع بنك القاهرة حيث سجل الدولار 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار فى بنك مصر،  16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلى المصرى، فسجل الدولار  16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية فى البنك المركزى المصرى، 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

أما البنك التجارى الدولى، فسجل  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية،  16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

 


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