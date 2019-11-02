» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر

بعدما ارتفعت أمس بمقدار ثلاثة جنيهات للجرام، استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 678 جنيها، وهو نفس سعر الأمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 581 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 774.9 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5424 جنيها.

وأرجع نجيب، استقرار أسعار الذهب إلى ثبات سعر المعدن عالميًا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية.