» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني

02 نوفمبر 2019 - 11:50 م

علق الفنان سمير الإسكندراني، على الشائعات التي تنتشر مؤخرا وتفيد بوفاته، قائلا: «كلنا في ذمة الله ولم يصادفني ضيق على المستوى الشخصي من شائعة وفاتي، ولكن الضيق الذي من قلق أحبائي وأصدقائي عليّ، وأتوجه للإعلام المصري الشريف وأطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذا التصرف غير المسئول».



وأضاف الإسكندراني - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يذاع عبر قناة «الحدث اليوم»- قائلا: «سأظل أغني دائما لمصر والمصريين والعرب.. ربنا يجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، ودفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتأكل ولغيرنا ما نحتاج، يجعلني حبة تفرع وتبقي فدادين سنابل».



وتابع: «يبدو أن هناك من أرادوا الاستفادة بمكانتي في قلوب أحبائي فاستعملوا شهرتي وهو عطاء من الله، بشكل وأسلوب وضيع للدعاية عن أنفسهم تسبب في إقلاق كل من حولي، مما جعلني أفاجأ بحجم من الاتصالات التليفونية لم يحدث من قبل».

