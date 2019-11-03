وكيل "النواب" يكشف معلومة هامة عن استجوابات الوزراء

03 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الموافقة على أي استجواب يقدم إلى الحكومة والوزراء يتطلب موافقة رئيس البرلمان ووكيلَي المجلس، موضحًا أن الطلبات المقدمة لا ترتقي لتكون استجوابًا، فيتم تقديمها على كونها طلب إحاطة.



وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء يوم السبت، أنه على مدى السنوات الأربع الماضية لم يُقدم لهيئة مجلس النواب استجواب مستوفي الشروط، لافتًا إلى أن أي نائب أو مواطن لديه مستندات وافية تستحق أن تكون استجوابًا يمكن تقديمها إلى رئيس البرلمان.



وأوضح وكيل البرلمان أنه تم تقديم أكثر من 1000 طلب إحاطة للحكومة، ومئات الأسئلة، لافتًا إلى أن عدم استجابة الحكومة لبعض طلبات النواب وعدم الرد غير مقبولة.



وتابع وهدان: "إذا كان لدى أي مواطن ما يثبت وجود فساد في قطاع من قطاعات الدولة، عليه أن يرسله إلى المجلس أو يسلمه إلى نائب دائرته؛ لمناقشته وعرضه على الحكومة".

