  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:20 ص
بحث متقدم
محمود الخطيب

نجم الأهلي بعد هروبه: طلبوا مني أموالا لكي ألعب أساسيا

سمية الخشاب و أحمد سعد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

أسما شريف منير

أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

غواصة

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

بالفيديو..

وكيل "النواب" يكشف معلومة هامة عن استجوابات الوزراء

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وكيل "النواب": هناك تغيير وزاري مرتقب بلا شك

#

"الفيلم وراه سر كبير".. أديب يكشف معلومة مهمة عن "الممر"

#

هذا ما قاله أمين صناعة البرلمان عن تخفيض فوائد البنوك

#

خمس قرارات هامة بعد اجتماع مجلس الوزراء

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الموافقة على أي استجواب يقدم إلى الحكومة والوزراء يتطلب موافقة رئيس البرلمان ووكيلَي المجلس، موضحًا أن الطلبات المقدمة لا ترتقي لتكون استجوابًا، فيتم تقديمها على كونها طلب إحاطة.
وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء يوم السبت، أنه على مدى السنوات الأربع الماضية لم يُقدم لهيئة مجلس النواب استجواب مستوفي الشروط، لافتًا إلى أن أي نائب أو مواطن لديه مستندات وافية تستحق أن تكون استجوابًا يمكن تقديمها إلى رئيس البرلمان.
وأوضح وكيل البرلمان أنه تم تقديم أكثر من 1000 طلب إحاطة للحكومة، ومئات الأسئلة، لافتًا إلى أن عدم استجابة الحكومة لبعض طلبات النواب وعدم الرد غير مقبولة.
وتابع وهدان: "إذا كان لدى أي مواطن ما يثبت وجود فساد في قطاع من قطاعات الدولة، عليه أن يرسله إلى المجلس أو يسلمه إلى نائب دائرته؛ لمناقشته وعرضه على الحكومة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة
» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب
» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني
» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل
» مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين
» قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار
» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه