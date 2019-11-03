نجم الأهلي بعد هروبه: طلبوا مني أموالا لكي ألعب أساسيا

03 نوفمبر 2019 - 06:02 ص

كشف مصطفى هشام - نجم الشباب الذي هرب من الأهلي - أسباب هروبه من النادي مؤكدًا أنه لم يستفد من الأهلي بشيء.



وقال "هشام" في تصريحات صحفية : "تعرضت للظلم خلال 3 سنوات بالأهلي ولم ألعب سوى في مباريات معدودة .



وأضاف: "تعرضت للاضطهاد والظلم وهذا يظهر في تصريحات المدرب المسيئة لي أمام زملائي".



وتابع: "بعض المدربين طلبوا مني المال لكي ألعب أساسيا في النادي وهذا كسر نفسيتي رغم حبي لكيان الأهلي لكني كرهت هؤلاء الأشخاص".



