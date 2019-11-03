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محمود الخطيب

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نجم الأهلي بعد هروبه: طلبوا مني أموالا لكي ألعب أساسيا

الرياضة

محمود الخطيب
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كشف مصطفى هشام - نجم الشباب الذي هرب من الأهلي - أسباب هروبه من النادي مؤكدًا أنه لم يستفد من الأهلي بشيء.

وقال "هشام" في تصريحات صحفية : "تعرضت للظلم خلال 3 سنوات بالأهلي ولم ألعب سوى في مباريات معدودة .

وأضاف: "تعرضت للاضطهاد والظلم وهذا يظهر في تصريحات المدرب المسيئة لي أمام زملائي".

وتابع: "بعض المدربين طلبوا مني المال لكي ألعب أساسيا في النادي وهذا كسر نفسيتي رغم حبي لكيان الأهلي لكني كرهت هؤلاء الأشخاص".

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