» وليد صلاح الدين يحذر الأهلي: لو تعاقدتم مع كهربا ستحدث تلك الأزمة

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كهربا

حذر وليد صلاح الدين - عضو لجنة الكرة السابق بالنادي الأهلي - من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" ، مؤكدًا أنه رفض التعاقد معه في عهد مجلس محمود طاهر.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة الأهلي: "لم تم التعاقد مع الكهربا سوف يصنع الأزمات لأنه يرفض الجلوس احتياطيا .. وإدارة الأهلي لن تقبل بهذا الأسلوب".

وأضاف: "كان لدينا رمضان صبحي و وليد سليمان وتريزيجيه وأحمد الشيخ ولم يكن أحدهم يعترض على جلوسه احتياطيا .. وهذا غير موجود في كهربا.

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