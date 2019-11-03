» وليد صلاح الدين يحذر الأهلي: لو تعاقدتم مع كهربا ستحدث تلك الأزمة

03 نوفمبر 2019 - 07:49 ص

حذر وليد صلاح الدين - عضو لجنة الكرة السابق بالنادي الأهلي - من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" ، مؤكدًا أنه رفض التعاقد معه في عهد مجلس محمود طاهر.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة الأهلي: "لم تم التعاقد مع الكهربا سوف يصنع الأزمات لأنه يرفض الجلوس احتياطيا .. وإدارة الأهلي لن تقبل بهذا الأسلوب".



وأضاف: "كان لدينا رمضان صبحي و وليد سليمان وتريزيجيه وأحمد الشيخ ولم يكن أحدهم يعترض على جلوسه احتياطيا .. وهذا غير موجود في كهربا.



