نجم الأهلي لرئيس الزمالك: من أمن العقوبة أساء الأدب

أحمد عادل شعبان
كشف وليد صلاح الدين - نجم الأهلي الأسبق - عن حزنه ورفضه الشديد لتجاوزات رئيس نادي الزمالك في حق الأهلي.
وقال "صلاح الدين" في لقاء مع قناة الأهلي: "من أمن العقوبة أساء الأدب .. في أوروبا يوجد عقوبة لكل من يتجاوز من عناصر اللعبة .. كلنا ضد تجاوزات رئيس الزمالك لكن ما الفائدة؟".
وتابع: "ما يحدث من رئيس الزمالك تجاه إدارة الأهلي كارثة حقيقية لابد أن يتدخل اتحاد الكرة لوقفها ، ولجنة الانضباط ، وأن يتم تعديل اللوائح لمواجهة هذه التجاوزات".
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