نجم الأهلي لرئيس الزمالك: من أمن العقوبة أساء الأدب

03 نوفمبر 2019 - 07:59 ص

كشف وليد صلاح الدين - نجم الأهلي الأسبق - عن حزنه ورفضه الشديد لتجاوزات رئيس نادي الزمالك في حق الأهلي.



وقال "صلاح الدين" في لقاء مع قناة الأهلي: "من أمن العقوبة أساء الأدب .. في أوروبا يوجد عقوبة لكل من يتجاوز من عناصر اللعبة .. كلنا ضد تجاوزات رئيس الزمالك لكن ما الفائدة؟".



وتابع: "ما يحدث من رئيس الزمالك تجاه إدارة الأهلي كارثة حقيقية لابد أن يتدخل اتحاد الكرة لوقفها ، ولجنة الانضباط ، وأن يتم تعديل اللوائح لمواجهة هذه التجاوزات".



