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صالح جمعة يفجر مفاجأة مدوية عن علاقته بـ"فايلر"

الرياضة

صالح جمعة
صالح جمعة

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صالح جمعة

فايلر

خرج صالح جمعة - لاعب وسط الأهلي - عن صمته ، كاشفا مفاجآت مدوية حول أسباب غيابه عن المشاركة في المباريات منذ تولي السويسري رينيه فايلر لقيادة الأهلي.

وقال "جمعة" في تصريحات لقناة الأهلي: "فايلر يستطيع توصيل المعلومة لنا بسهولة .. وهو من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم".

وأضاف: "حزنت طبعا بسبب عدم مشاركتي في المباريات لكني أتدرب بجدية لأحصل على فرصة بعد استئناف الدوري".

وتابع: "الفترة الأخيرة فايلر يتحدث معي كثيرا ويوجه لي النصائح في التدريبات وهو سعيد بأدائي ويمنحني الثقة والدعم وهذا الأمر رفع من معنوياتي وجعلني أجتهد في التدريبات للمشاركة بقوة مع الفريق".

وكانت شائعات لاحقت صالح جمعة مفادها أن "فايلر" غير مقتنع به وطلب رحيله.

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