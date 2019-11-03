» نجم الأهلي: لن أخالف ضميري وأشتم هذا اللاعب لأرضي الجماهير

03 نوفمبر 2019 - 08:25 ص

أكد وليد صلاح الدين - نجم الأهلي السابق - أنه ضد ما فعله عبدالله السعيد - لاعب بيراميدز - من توقيعه لنادي الزمالك خلافا لرغبة مسؤولي الأهلي.



وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "طبعا أخطأ عبدالله السعيد وسوف يندم مستقبلا على قراره لكن حين أعمل في تحليل المباريات فلا أستطيع أن أخالف ضميري وأهاجمه لمجرد أن ترضى الجماهير عني .. بالفعل الأهلي تأثر بعد رحيله .. وحاول تعويض ذلك بصالح جمعة وناصر ماهر ".



وأضاف: "طالبت أنا بضم مجدي أفشة للأهلي ، بالفعل انضم .. معنى هذا أن كلامي كان صحيحا فيما يتعلق بتأثر الأهلي برحيل عبدالله السعيد".



