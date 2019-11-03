موقف غريب لـ"الجفري" بشأن أزمة "أسما" بعد حديثها عن الشعراوي

03 نوفمبر 2019 - 09:53 ص

استنكر الداعية الإسلامي الشيخ حبيب الجفري، موجة الجدل التي أثيرت على خلفية تصريحات الإعلامية أسما شريف منير، عن الشيخ الشعراوي، قائلاً: "دا مش نقد دا هدم، من حق الشباب يقولوا اللي في نفسهم ونناقشهم بهدوء".

وأضاف الجفري في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الشباب له الحق أن يتحدث فيما يدور بخاطره ويسأل عن كل شيء ويتم تشجيعهم علي ذلك ومن ثم مناقشتهم بهدوء"، معقبًا: "مفيش حد معصوم من الخطأ".

وتابع: "من حق أي إنسان أن يقول عن شيء ما أنه غير مقتنع به أو غير متقبل لمسألة ما، ثم يكون النقد صحيحًا يستفاد به الشخص ويبني عليه حكمه".