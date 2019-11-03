مروع.. لحظة قنص شاب فلسطيني أعزل برصاص إسرائيلي

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إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

الرصاص

الجيش الإسرائيلي

شاب أعزل

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبدو أنه تم توثيقه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي وهم يطلقون النار على شاب فلسطيني أعزل، قرب حاجز الزعيّم شرق القدس.

الفيديو تم تسريبه أمس السبت، حيث تم تصويره منذ عام ونصف ويظهر الشاب الفلسطيني وهو أعزل ويرفع يديه ويحمل حقيبته ويمشي للخروج من نفق ليتم إطلاق النار عليه فجأة من الخلف ويسقط على الأرض وتتعالى صرخاته.

وزعم الجيش أن إطلاق النار كان لغرض التسلية، وأن الرصاص لم يكن طلقة حية وإنما رصاصة مطاطية.


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