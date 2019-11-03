طليقة ملك ماليزيا تنشر صورة لطفلها وتثير الجدل

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يبدو أن الخلاف بين ملك ماليزيا وطليقته، لم ينته بعد، حيث نشرت ملكة جمال روسيا، أوكسانا فوفودينا، صورة لولدها، بعد طلاقها من ملك ماليزيا في وقت سابق من هذا العام، ما أثار الجدل من جديد حول الأمر.

وعلقت "أوكسانا" على صورة طفلها، قائلة: "هذا هو أميرنا"، وأرجع البعض أن ملكة الجمال أرادت أن تظهر الشبه الكبير بين ملامح إسماعيل ليون، البالغ من العمر خمسة أشهر، والسلطان محمد الخامس، الرجل الذي تؤكد ملكة الجمال أنه والد الطفل الحقيقي.

كما أضافت في مقابلة لها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق، أن الطفل يشبه والده تمامًا.

جدير بالذكر، أن ملكة جمال موسكو السابقة تزوجت  السلطان البالغ من العمر 49 عامًا في احتفال سري في ولاية كيلانتان الماليزية في  يونيو من العام الماضي.

ولم يمر عام على زواجها، وكان قد أكد السلطان طلاقه رسميًا من فوفودينا، كما تبرأ من طفلهما الوحيد، لأنه لا يعتقد أنه الأب الحقيقي له، بحسب تقارير صحفية.

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