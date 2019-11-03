» شروط الصورة الشخصية للسعوديات ببطاقة الهوية الوطنية

03 نوفمبر 2019 - 10:00 ص

حددت وزارة الداخلية السعودية، الضوابط والاشتراطات اللازمة للمواطنات عند وضع صورهن في بطاقة الهوية الوطنية.

وكشفت دائرة الأحوال المدنية للوزارة، عن الضوابط الضرورية وهي؛ أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، من دون نظارات أو عدسات، وتكون حديثة وملونة، وتغطية شعر الرأس، مع السماح بزينة خفيفة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية؛ لتيسير كل تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، لافتة إلى أنه بإمكانهن الحصول عليها من خلال حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.