من جديد.. شابان يقفزان من قطار والسبب صادم

في واقعة جديدة وصفها البعض بالجنونية، قفز شابان من قطار يسير بسرعة عالية أثناء سير القطار.

وظهر بالفيديو الذي تداوله بعض رواد التواصل الاجتماعي، الشابان وهما أعلى القطار ممسكين بأحد الكباري الذي يمر من أسفله القطار". ويتضح من الفيديو أنه لم يتدخل أحد من المواطنين لمنع الشابين من فعلتهما أو توجيه النصيحة لهما".

وتأتي تلك الواقعة بعد وقت قصير جدًا من واقعة ضحية التذكرة التي راح ضحيتها الشاب محمد عيد عقب إجبار الكمسري له علي القفز من القطار لعدم وجود التذكرة معه".

شاهد الفيديو..https://web.facebook.com/watch/?v=407425376829119