المشاط تشارك فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019

03 نوفمبر 2019 - 11:03 ص

تغادر اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد من قطاع السياحة الحكومي والخاص للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 World Travel Market التي تنعقد خلال الفتـرة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقبيل المغادرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات هذه البورصة لكونها من أهم المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى أنها أحد أهم التجمعات المهنية لصناع القرار السياحي على مستوى العالم، مؤكدة أهمية المشاركة هذا العام لاسيما بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ ما سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى مدينة شرم الشيخ فحسب ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام.

وأضافت أن القرار البريطاني باستئناف الطيران الى شرم الشيخ يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كل المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.

وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة في المعارض السياحية الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر، إلى جانب حرصها علي استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية والتي أصبحت السمة في تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى والاتجاهات التسويقية العالمية، موضحة أن بورصة لندن الدولية للسياحة العام الماضي كانت قد شهدت بداية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في المعارض الخارجية لوزارة السياحة.

وقالت أن الوزارة تحرص خلال مشاركتها فى هذه المعارض السياحية الدولية على إلقاء الضوء على الركائز الأساسية للحملة الترويجية لمصر وهم الترويج لكل مقصد سياحي على حدة Branding By Destination ، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020 ، وحملة People 2 People .

هذا ومن المقرر أن تعقد الدكتورة رانيا المشاط خلال فعاليات هذه البورصة عدة لقاءات سياسية ومهنية، بالإضافة الى اللقاءات الإعلامية لاستعراض التطور الذي تشهده صناعة السياحة في مصر، والتعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم التعاون معهم خلال الفتـرة القادمة لزيادة السياحة الوافدة إلى مصر من هذا السوق السياحي الهام.

كما ستقوم الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها في البورصة، بزيارة المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون الذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الآثار يوم الجمعة الماضية بقاعة ساتشي بلندن.

جدير بالذكر أن مصر تشارك سنويًا في هذا المعرض الهام، والجناح المصري هذا العام يتكون من طابقين دور أرضي مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، ويبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصري نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها

وتجدر الإشارة إلى أن بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market ) ) تشهد سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة من كبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.