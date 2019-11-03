» «بيراميدز» يسعى لعبور عقبة بطل تنزانيا

03 نوفمبر 2019 - 11:23 ص

يلتقى فريق بيراميدز، نظيره يانج أفريكانز التنزانى، فى الثامنة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة، فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجه الفرنسى ديسابر، مدرب بيراميدز تحذيرًا شديد اللهجة، إلى لاعبيه بعد الاستهانة بفريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى المباراة المرتقبة.

ويسعى"ديسابر" لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل مبكرًا، خوفًا من تعقد الأمور ودخول الفريق الضيف فى أجواء المباراة.

وكان بيرميدز حقق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب والتى أقيمت بتنزانيا بنتيجة 2-1.