مذبحة جديدة للفيل "بن لادن"

03 نوفمبر 2019 - 01:14 م

أقدم الفيل الهندي الملقب باسم زعيم القاعدة "أسامة بن لادن"، على مذبحة جديدة في قرية هندية، بعد مقتله لخمسة أشخاص.

وكان الفيل الذي أطلق عليه "بن لادن"، قد أثار الذعر بتدمير المزارع وقتل الأشخاص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن أهالي القرية يبحثون حاليًا عن الفيل، في محاولة منهم لنقله إلى غابة لا يعيش فيها بشر.

كانت القوات الأمنية قد أطلقت حملة سابقة لمقتل الفيل الملقب بـ"بن لادن"، لكن تبين أنه حيوان غير الفيل المطلوب.

وكانت إحصائيات رسمية ذكرت أن 2300 شخص قد قتلوا في بسبب الأفيال خلال السنوات الخمس الماضية، بينما قتل 700 فيل على مدار الثماني سنوات الماضية.