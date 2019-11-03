» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

03 نوفمبر 2019 - 01:23 م

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 11 ألفًا و948 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات و625 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو مليار و157 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 2 مليار و349 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 642 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل 155مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 38 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 922 رسالة قطع غيار سيارات خلال أكتوبر الماضي بقيمة بلغت مليارًا ومليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 118 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.