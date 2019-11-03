فتاة كويتية تقلد "الجوكر" وتثير الغضب بالسعودية

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الرياض

فتاة كويتية

الجوكر

أحدثت فتاة كويتية مقيمة في الرياض، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تقلد شخصية الجوكر، بعد عرض الفيلم بطولة الممثل خواكين فينيكس .

وفاجأت الشابة لؤلؤ عبد العزيز، والتي تبلغ 21 عامًا، متابعيها على مواقع التواصل بالظهور بشخصية الجوكر، وهي تحمل سيجارًا وتتصرف مثل شخصية الفيلم.

من جانبها، صرحت "لؤلؤ" في تصريحات صحفية بأنها تأثرت بالفيلم منذ مشاهدته، لافتة إلى أن "الجوكر" كان يعاني من التنمر حتى انفجر في النهاية.


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